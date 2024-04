POL-S: Kiosk aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Samstag (27.04.2024) in einer Stadtbahn der Linie U12 eine 27 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 27-Jährige stieg gegen 15.00 Uhr an der Haltestelle Nordbahnhof in die U12 Richtung Dürrlewang ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Tatverdächtige bereits in der Bahn. Kurz vor der Haltestelle Schlossplatz stellte sich der Unbekannte vor die Frau, zog seine Hose ...

