POL-PDTR: Ungewöhnliche Verkehrsunfallflucht

Am 21.08.2024 in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr, ereignete sich ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Radfahrer oder Radfahrerin befuhr entgegen der Fahrtrichtung den Bürgersteig der Biewerer Straße in Trier. In Höhe der Hausnummer 133a prallt der Radfahrer/in gegen ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug und verursacht einen beträchtlichen Schaden. Der Radfahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und ließ das Fahrrad zurück. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Gibt es Zeugen des Unfallherganges? Wem ist das Fahrrad bekannt oder kann Angaben zu dem Besitzer machen? Hinweise bitte an die Polizei Schweich unter 06502 91570.

