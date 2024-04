POL-WES: Moers - Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität

Moers (ots) - Ein 54- jähriger Rheinberger ging am Samstagabend gegen 19:45 Uhr zu Fuß vom Königlichen Hof über den Neuen Wall in Richtung Unterwallstraße. Auf Höhe des Parkplatzes vor dem Wallzentrum kamen dem Rheinberger mehrere Männer entgegen. Von diesen ging nach Angaben des 54- Jährigen unvermittelt ein Schlag in sein Gesicht aus, der ihn bewusstlos werden ließ. Als er wieder das Bewusstsein erlangte, fiel ...

mehr