POL-PDTR: zweimal Glas-Wasser-Trick

Elchweiler (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am 05.08.2024 gegen 16:00 Uhr in der Hauptstraße von Elchweiler zu zwei Trickdiebstählen, dem sogenannten "Glas-Wasser-Trick". Die beiden älteren Opfer wurden hierbei unabhängig voneinander vor ihrem Wohnhaus durch zwei bislang unbekannte Frauen angesprochen. Diese erklärten zunächst, Mutter und Tochter zu sein und führten gegenüber den beiden Opfern aus, dass die Tochter krank sei und nun in einer Klinik in Norddeutschland ärztlich behandelt werden müsse, wofür man kein Geld hätte. Eine der beiden Frauen fragte dann nach einem Glas Wasser und bat, die Toilette benutzen zu dürfen. Während sich die Frau nun vom jeweiligen Opfer die Toilette zeigen ließ, wurde von der zweiten Täterin die Wohnung nach Wertgegenständen bzw. Bargeld durchsucht. In beiden Fällen wurde aber glücklicherweise vermutlich nichts entwendet. Die beiden Täterinnen stiegen, nachdem sie die Anwesen verlassen hatten, in einen grauen PKW mit BKS-Kennzeichen. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Frau: zw. 45 und 50 Jahre alt und mit Stoffhose bekleidet, sowie leicht grauem Haar, zusammengeflochten zum einem "Dutt", 2. Frau: ca. 20 Jahre alt, ebenfalls mit Stoffhose bekleidet und langen blonden Haaren, zusammengeflochten zu einem "Dutt".

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftaten. Zeugen, die ebenfalls Begegnung mit den beiden Frauen hatten bzw. die Hinweise auf die beiden Frauen und evtl. weitere verdächtige Personen bzw. Pkw geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.

In diesem Zusammenhang gibt die Kripo Idar-Oberstein folgende grundsätzliche Verhaltenstipps: Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt. Schließen Sie in jedem Fall die Wohnungstür hinter sich, wenn Sie ein Glas Wasser holen. Bitten Sie den Unbekannten auf keinen Fall in Ihre Wohnung. Reichen Sie das Wasser zur Wohnungstür hinaus. Bei Zweifeln informieren Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

