POL-OG: Offenburg - Aufgefahren

Lahr (ots) - Am späten Freitagabend wurde gegen 22 Uhr in der Bismarckstraße in Lahr eine Trunkenheitsfahrt durch Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle konnten Beschädigungen an der vorderen Stoßstange sowie dem hinteren rechten Reifen des Fahrzeugs entdeckt werden, die womöglich mit der vorherigen Fahrt des Betrunkenen in Verbindung stehen. Hier könnte es zu Beschädigungen der Straße oder sich auf ihr befindlichen Gegenständen ...

mehr