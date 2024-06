Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 18-Jähriger behördlich gesucht - zwei Wochen Jugendarrest

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 2. Juni 2024 stellten Beamte der Bundespolizei gegen 14:45 Uhr einen jungen Mann im Bahnhof Stendal fest und kontrollierten ihn. Bei dem anschließenden Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass das Amtsgericht Halle (Saale) den 18-Jährigen suchte. Bereits im November 2023 wurde er wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 50 Sozialstunden beziehungsweise zwei Wochen Dauerarrest verurteilt. Der Heranwachsende hatte der Aufforderung zum Antritt des Jugendarrestes keine Folge geleistet. Die Umstände wurden dem Gesuchten eröffnet und es erfolgte die Mitnahme zum Bundespolizeirevier Stendal für die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Aus Eigensicherungsgründen wurde der Deutsche in den Räumlichkeiten der Bundespolizei durchsucht. Hierbei stellten die Beamten circa 1 Gramm, vermutlich Crystal Meth, bei dem Herrn fest und im Weiteren sicher. Anschließend wurde er in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend informiert und eine weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

