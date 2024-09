Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Eigentümer/in von Fahrrad gesucht

Papenburg (ots)

Die Polizei Papenburg sucht den oder die Eigentümer/in eines schwarz-gelben Fahrrades (MTB) der Marke "Bulls", Typ "Sharptail Street 3", (siehe beigefügtes Bild). Das Fahrrad wurde durch die Polizei Papenburg am Donnerstag, 12.09.2024 in Neubörger, an der Bushaltestelle bei der dortigen Volksbank, sichergestellt. Der/die Eigentümer kann sich zwecks Aushändigung des Fahrrades mit der Polizei in Papenburg, PHK Momann, Tel.: 04961/926173, in Verbindung setzen.

