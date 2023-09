POL-WES: Unbekannte sprühen Graffiti an Hauswand des Rathauses

Hamminkeln (ots) - In der Zeit von Sonntag (24.9.2023) 23 Uhr bis Montag (25.9.2023) 6 Uhr drangen Unbekannte in eine Akademie auf der Klausenhofstraße ein. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss gelangten der oder die Täter in die dortigen Büroräume und entwendeten einen Tresor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an. Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige ...

