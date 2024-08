Polizei Mettmann

POL-ME: Im Grünstreifen gelandet - Ratingen - 2408067

Am Samstag, 17.08.2024, kam es in Ratingen auf der Bissingheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 37-jähriger Mann aus Düsseldorf war mit seinem PKW Audi A3 auf der Bissingheimer Straße in Ratingen unterwegs. Er beabsichtigte dort auf die BAB A524 aufzufahren, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Trotz eines starken Bremsmanövers konnte der Mann nicht verhindern, dass sein PKW mit einer Warnbake kollidierte und schließlich in einem Grünstreifen zum Stillstand kam. Der Audi wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass Betriebsflüssigkeiten austraten und eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der Sachschaden wird auf mind. 6000,- Euro geschätzt.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-jährige Mann zum einen aufgrund der Einnahme alkoholischer Getränke nicht fahrtüchtig war, darüber hinaus aber auch gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell