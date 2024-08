Polizei Mettmann

POL-ME: Wülfrather Blaulichttag - auch die Kreispolizeibehörde Mettmann ist dabei! - Wülfrath - 2408067

Mettmann (ots)

Am Sonntag, 25. August 2024, ist es wieder soweit: Zum wiederholten Male findet in Wülfrath unter der Schirmherrschaft von Landrat Thomas Hendele sowie des Bürgermeisters der Stadt Wülfrath, Rainer Ritsche, wieder der beliebte Blaulichttag statt!

Auch die Kreispolizeibehörde Mettmann ist natürlich dabei und freut sich, in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des "Anger-Markt" an der Goethestraße in Wülfrath ihre vielfältige Arbeit vorstellen zu können.

So erwartet die interessierten Besucherinnen und Besuchern neben unserem Einsatzwagen auch ein Polizeimotorrad, welches natürlich ausführlich besichtigt werden darf. Für Fahrzeugliebhaber ist auch unser beliebter "Streifenwagen" mit dem besonderen Streifendesign vor Ort, der von unseren Kolleginnen und Kollegen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes regelmäßig genutzt wird. Als besonderes Highlight ist - wie auch vor zwei Jahren - ein Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei vor Ort zu bestaunen, der seine zahlreichen Einsatzfähigkeiten vorstellen wird.

Sollten Sie Interesse am Polizeiberuf haben, können Sie sich zudem bei unserer ebenfalls anwesenden Personalwerberin, Polizeihauptkommisarin Nicole Rehmann, rund um die Voraussetzungen zum dualen Studium bei der Polizei NRW als auch zur neuen Fachoberschulreife Polizei informieren.

Selbstverständlich sind nicht nur Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Mettmann auf dem Wülfrather Blaulichttag vertreten. Auch in diesem Jahr präsentieren sich in einem bunten Rahmenprogramm mit vielen spannenden Vorführungen, Informationen und Mitmachaktionen für Groß und Klein auch die anderen Hilfsorganisationen wie die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk (THW), das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sowie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) an ihren eigenen Ständen. Zudem wird erneut das beliebte "Kistenklettern" angeboten und Radio Neandertal sorgt dank einer Fotobox für unvergessliche Momente!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

