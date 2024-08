Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "zOOm": Behördenübergreifender Kontrolleinsatz in Kiosken - Hilden/Erkrath - 2408063

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Hilden und Erkrath führte die Polizei im Rahmen des "Projekt zOOm" am Donnerstag, 15. August 2024, einen behördenübergreifenden Kontrolleinsatz mit Einsatzkräften der Ordnungsämter, der Steuerfahndung und des Zolls durch.

Ziel des Einsatzes war, dem Anstieg des Verkaufs illegaler Vapes - insbesondere an Jugendliche - entgegenzuwirken. Zudem stellte die Polizei zuletzt vermehrt Zwischenfälle durch einen unsachgemäßen Umgang mit Lachgas fest, welches ebenfalls an Kiosken zu erwerben ist.

Bei dem Schwerpunkteinsatz kontrollierten die Einsatzkräfte zwischen 16:30 Uhr und 22 Uhr insgesamt zwölf Verkaufsstellen der genannten Produkte.

Dabei wurden folgende Feststellungen gemacht:

Insgesamt fanden die Einsatzkräfte circa 700 illegale Vapes, über 100 Packungen sogenannten "Snus"-Tabaks, etwa 50 Liquid-Einheiten (für E-Zigaretten) ohne Steuermarke sowie Cannabisprodukte in geringer Menge.

Zudem stellten die Mitarbeitenden der Ordnungsämter Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie gegen Hygienevorschriften fest.

Eine Druckluftpistole, die bei einer Durchsuchung aufgefunden wurde, wurde zur Vernichtung sichergestellt. Bei einem Hildener Kiosk unterstützte nach Funden geringer Mengen Cannabis und Amphetamin ein Drogenspürhund, der seinen Einsatz allerdings ohne größeren Fund beendete.

Im Schulterschluss mit den Einsatzkräften fällt die Polizei nach diesem Schwerpunkteinsatz ein positives Fazit.

Was ist zOOm?

Die Abkürzung zOOm steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell