POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2408062

In der Nacht auf Freitag, 16. August 2024, brannte in Erkrath ein rollbarer Müllcontainer. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Inhalt in Brand gesetzt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr der Stadt Erkrath von einem aufmerksamen Zeugen wegen eines Brands einer Mülltonne an der Sandheider Straße alarmiert. Bei ihrem Eintreffen brannte ein Rollcontainer, welcher augenscheinlich absichtlich unmittelbar neben ein Waldstück gestellt worden war, in voller Ausdehnung.

Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die angrenzenden Bäume übergriff und somit großer Schaden entstanden wäre.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Inhalt absichtlich in Brand gesetzt wurde und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, jederzeit entgegen.

