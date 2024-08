POL-ME: 67-Jähriger durch Trickbetrüger bestohlen - Erkrath - 2408061

Polizei Mettmann

Am Donnerstagnachmittag, 15. August 2024, wurde ein 67-Jähriger in Erkrath durch zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Energieversorgers in seiner Wohnung bestohlen. Die Polizei ermittelt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:30 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstür eines 67-jährigen Erkrathers und gaben sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers aus. Sie täuschten vor, den Mann beraten zu wollen und dieser ließ die vermeintlichen Mitarbeiter in seine Wohnung.

Erst nach dem Gespräch stellte der 67-Jährige den Diebstahl seiner Geldbörse fest und alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Eine Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Trickbetrügern zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Melden Sie sich im Zweifel bei Ihrer Familie oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

