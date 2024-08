POL-ME: Lilafarbener VW Käfer aus Garage gestohlen - die Polizei ermittelt - Haan - 2408057

Polizei Mettmann

Lilafarbener VW Käfer aus Garage gestohlen - die Polizei ermittelt - Haan

Mettmann

In einem Zeitraum zwischen Anfang April 2024 und vergangenem Sonntag, 11. August 2024, entwendeten bislang unbekannte Täter in Haan einen Oldtimer. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Das ist derzeit bekannt:

Nach dem aktuellen Kenntnisstand stellte der Halter des Oldtimers seinen VW Käfer am 1. April in einer Tiefgarage an der Straße "Am Bandenfeld" ab und fand am Sonntag, 11. August 2024, gegen 12 Uhr schließlich einen leeren Stellplatz vor. Er meldete den Diebstahl seines Wagens richtigerweise der Polizei. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem lilafarbenen Oldtimer blieben bislang jedoch ohne Erfolg.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und schrieben den VW Käfer zur internationalen Fahndung aus. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei, auf welche Weise die Diebe den 70 Jahre alte Oldtimer aus der Garage stehlen konnten und wo sich das Auto derzeit befindet. Der Wert des Wagens wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, wie auch Angaben zum aktuellen Standort des lilafarbenen VW Käfers, nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 - 6480, jederzeit entgegen.

