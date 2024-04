Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta vom 20./21.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Führen eines KFZ unter Btm-Einfluss

Am 20.04.2024, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Damme die Handorfer Straße in Fahrtrichtung 49451 Holdorf. Hier wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Damme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bakum - Diebstahl von Kupferkabel aus Neubau

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 19.04., 15:30 Uhr, bis 20.04.2024, 18:00 Uhr, ca. 60 Meter Kupferkabel und diverse Werkzeuge von einer Neubaustelle im Heckenweg in Bakum. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04441/9430 bei der Polizei in Vechta zu melden.

Vechta - Verkaufsautomat aufgebrochen

In der Zeit vom 19.04., 19:00 Uhr, bis 20.04.2024, 07:50 Uhr, wurde ein Lebensmittelautomat in Vechta, Westmark, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Hierbei erlangten die Täter Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel. 04441/9430 entgegen

Vechta - Diebstahl von E-Bike

Am Samstag, 20. April 2024, zwischen 16:00 Uhr und 17:20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein E-Bike der Marke BULLS, welches in der Straße Vechtaer Marsch vor einem Wohnhaus verschlossen abgestellt war. Zeugen konnten sehen, wie das Fahrrad in ein Pkw geladen wurde. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta (Tel. 04441/9430) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell