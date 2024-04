POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Freitag, 19. April 2024, gegen 07:25 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Straße Zur Kolpingklus gemeldet. Ein 21-jähriger Mann aus Lindern befuhr mit seinem Pkw die Eichenallee und bog in die Straße Zur Kolpingklus ein, kam hier aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. In der Folge ...

mehr