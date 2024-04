POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich des Landkreises Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Verkehrsunfallflucht / Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Dienstag, 16. April 2024, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr geriet ein 40-jähriger Mann aus Visbek in einer Linkskurve, in der Straße Halter, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte mehrere Bäume, so dass am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der 40-Jährige entfernte die Kennzeichen vom Pkw und ...

mehr