Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Aufbruch eines Opferstockes Ein bislang unbekannter Täter begab sich am, Donnerstag, 18. April 2024, gegen 10:40 Uhr in eine Kirche an der Straße Wallgärten und hebelte dort einen Opferstock auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Molbergen - erneute Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle Unbekannte Täter beschädigen am ...

mehr