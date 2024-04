Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfallflucht / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 16. April 2024, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr geriet ein 40-jähriger Mann aus Visbek in einer Linkskurve, in der Straße Halter, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte mehrere Bäume, so dass am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der 40-Jährige entfernte die Kennzeichen vom Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später ermittelt werden.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 18. April 2024, gegen 12:00 Uhr beabsichtigte ein 80-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw einen Parkplatz an der Marienstraße zu verlassen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 18-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta. Diese wurde leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 18. April 2024, gegen 18:05 Uhr beabsichtigte eine 70-jährige Frau aus Vechta in eine Parklücke auf einem Parkplatz an der Münsterstraße zu fahren. Hierbei beschädigte sie den geparkten Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Vechta. Als sie den Schaden bemerkte, entfernte sich die 70-jährige von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Zeugin hatte den Unfall bemerkt und sich ein Kennzeichen notiert. Dadurch konnte die 70-Jährige an ihrer Anschrift kontrolliert werden. Hierbei konnte eine Alkoholbeeinflussung von 1,13 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 2.500,00 Euro.

