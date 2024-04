Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 20.04. - 21.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung Am Samstagabend, 20.04.2024, um 22:15 Uhr gerieten zwei Männer vor einer Shisha-Bar an der Bürgermeister-Winkler-Straße in Cloppenburg aneinander. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung setzte ein 28-jähriger Cloppenburger ein Messer ein und stach dieses seinem 19-jährigen Kontrahenten in den Oberarm. Dieser musste im Krankenhaus Cloppenburg ärztlich versorgt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Gegen 22:59 Uhr wurde eine weitere Körperverletzung an der Shisha Bar gemeldet. Dieses Mal wurde der Täter aus der vorangegangenen Tat durch einen 22-jährigen Cloppenburger mit einem glasähnlichen Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen. Auch hier wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 22-jährigen eingeleitet. Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Cloppenburg wurde am frühen Sonntagmorgen, 21.04.2024, um 03:40 Uhr ein 36-jähriger Garreler mit seinem PKW auf der Cloppenburger Straße in Molbergen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Garrel - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr Am Samstagmorgen, 20.04.2024, um 04:55 Uhr ereignete sich in Garrel auf der Beverbrucher Straße ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Garrel befuhr mit seinem PKW die Beverbrucher Straße in Fahrtrichtung Beverbruch. Im Einmündungsbereich Beverbrucher Straße/ Roslaes Höhe möchte der Fahrer nach rechts abbiegen und kommt dabei von der Straße ab. Während der Unfallaufnahme wird bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergibt einen Wert von 1,98 Promille. Dem Garreler wurde im Krankenhaus Cloppenburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

