Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 20.04/21.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss-

Am 21.04.2024, gegen 03:15h, befährt ein 20-jähriger aus der Gemeinde Saterland, mit seinem Pkw VW Lupo, die "Waldstraße" in 26683 Saterland. Beim Linksabbiegen in die "Klosterstraße" übersieht der 20-jährige den Pkw eines 39-jährigen aus der Gemeinde Leer und stößt seitlich mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass der 20-jährige erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 1,83 Promille. Dem 20-jährigen wird daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

