POL-ME: Erfolgreiche Suche nach vermisster 67-Jähriger - Heiligenhaus - 2408059

Seit Mittwochabend, 14. August 2024, suchte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften in Heiligenhaus-Isenbügel nach einer vermissten 67-Jährigen.

Mit großer Erleichterung konnte die Suche am heutigen Donnerstagmittag, 15. August 2024, erfolgreich beendet werden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Mittwochabend alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem ihre 67-jährige Nachbarin augenscheinlich seit bereits zwei Tagen nicht nach Hause zurückgekehrt war. Die Heiligenhauserin war zuletzt gesehen worden, wie sie am Montag, 12. August 2024, in den Abendstunden mit ihrem Hund spazieren ging. Seitdem fehlte von der Dame jede Spur.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten daraufhin umgehend intensive Suchmaßnahmen ein, zu der am gestrigen Mittwochabend auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer-Hund eingesetzt worden waren. Die Maßnahmen brachten jedoch keinerlei Erkenntnisse über den aktuellen Aufenthaltsort der 67-Jährigen.

Am heutigen Donnerstag, 15. August 2024, konnten Einsatzkräfte im Rahmen der weiterhin andauernden Suche die Heiligenhauserin glücklicherweise inmitten eines dicht bewachsenen Feldes mitsamt ihres Hundes auffinden. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 67-Jährige erstmedizinisch und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt haben.

