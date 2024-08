Polizei Mettmann

POL-ME: Raub auf 36-Jährigen - zwei Täter flüchtig - Heiligenhaus - 2408053

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 14. August 2024, griffen zwei bislang unbekannte Männer einen 36 Jahre alten Mann an, der sich im Bereich eines Ascheplatzes in Heiligenhaus aufhielt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist folgendes geschehen:

Um circa 20:45 Uhr hielt sich ein 36 Jahre alte Heiligenhauser im Bereich eines Ascheplatzes an der Einmündung Giesenhofstraße / Ruhrstraße auf, als sich ihm zwei maskierte Männer näherten. Einer der beiden Maskierten schlug unvermittelt mit einem länglichen Gegenstand auf den Mann ein, wodurch er zu Boden fiel.

In der Zwischenzeit entwendete der zweite maskierte Mann das Handy des Heiligenhausers. Anschließend entfernte sich das Duo über einen kleinen Hügel in Richtung Ruhrstraße.

Der Heiligenhauser wurde durch den Angriff leicht verletzt und von alarmierten Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fragt:

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ascheplatzes gesehen oder kann sonstige Angaben tätigen, die im Zusammenhang mit dem Raub stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 / 9312 - 6150 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell