POL-ME: Alleinunfall: 18-Jähriger fährt über Kreisverkehr und wird schwer verletzt - Velbert - 2408051

Mettmann (ots)

In Velbert fuhr ein 18-jähriger Wuppertaler am späten Mittwochabend, 14. August 2024, über einen Kreisverkehr, verlor die Kontrolle und wurde schwer verletzt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr der Wuppertaler gegen 23:20 Uhr mit seinem VW EOS Kabrio mit erhöhter Geschwindigkeit über die Bahnhofstraße in Richtung Siemensstraße. In Höhe des Kreisverkehrs fuhr der 18-Jährige ohne die Geschwindigkeit zu mindern gerade über den Kreisverkehr hinüber. Anschließend verlor der Wuppertaler die Kontrolle über das Auto und fuhr über den Bordstein in Höhe der Hausnummer 10 der Bahnhofstraße und überschlug sich. Dabei zog sich der 18-Jährige schwere Verletzungen zu.

Ein Zeuge, der unmittelbar hinter dem Unfallverursacher fuhr, informierte umgehend die Polizei und den Rettungsdienst und leistete Erste Hilfe. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Wuppertaler zur weiteren Behandlung ins nächste Krankenhaus.

An dem Auto entstand ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf circa 55.000 Euro. Die Straße war während der Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt.

