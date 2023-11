POL-PPWP: Fuß überrollt und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) - Auf dem Gelände eines Autohandels in der Mainzer Straße waren in den vergangenen Tagen Diebe am Werk. Am Dienstag fiel Mitarbeitern auf, dass sich Unbekannte an einem Kundenfahrzeug zu schaffen gemacht haben, das wegen Reparaturarbeiten auf dem Firmengelände stand. Die Täter öffneten auf noch nicht geklärte Weise die Motorhaube des Opel Insignia und entfernten gewaltsam die Fahrzeugbatterie ...

