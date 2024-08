Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Exhibitionist auf frischer Tat - Heiligenhaus - 2408054

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 14. August 2024, zeigte sich ein 32-jähriger Exhibitionist in Heiligenhaus in schamverletzender Weise. Die Polizei konnte ihn im Rahmen der Fahndung stellen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21:50 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sich ein Mann vor einem Geldinstitut an der Hauptstraße in schamverletzender Weise gezeigt hatte. Hierbei folgte er zudem einer Kundin, die zuvor die Filiale verlassen hatte.

Als die Zeugin lautstark den Mann ansprach, flüchtete dieser zunächst unerkannt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen antreffen. Sie nahmen den 32-jährigen Mann aus Polen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Velbert.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen.

