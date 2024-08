Polizei Mettmann

POL-ME: Gas und Bremse verwechselt? 86-Jährige verunfallt - Monheim am Rhein - 2408048

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Dienstagvormittag, 13. August 2024, verunfallte eine 86-Jährige mit ihrem Kombi in Monheim am Rhein, als sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit rückwärts aus einer Einfahrt fuhr und gegen eine Hauswand prallte. Glücklicherweise wurde die Seniorin nur leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9:10 Uhr hatte eine 86-Jährige die Absicht, mit ihrem Opel Zafira rückwärts aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn der Drehwanstraße zu fahren. Nach eigenen Angaben blieb sie, bei dem Versuch zu bremsen, am Pedal hängen. Unter Vollgas touchierte der Zafira zunächst mit der Beifahrerseite das Einfahrtstor und prallte anschließend gegen eine gegenüberliegende Hausecke, wo er stark beschädigt liegen blieb.

Glücklicherweise wurde die 86-Jährige bei dem Aufprall nur leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr prüften die Statik des betroffenen Hauses, die jedoch trotz des Schadens nicht betroffen war.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell