POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Hilden - 2408049

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Am Dienstag, 13. August 2024, brachen bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in einem Zeitraum zwischen 1:50 Uhr und 14:15 Uhr in eine Lagerhalle an der Otto-Hahn-Straße ein. Ein bislang unbekannter Mann konnte auf dem Gelände beobachtet werden. Er war bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem grauen Langarmshirt und einer beigefarbenen kurzen Hose sowie weißen Sneakern. Es ist nicht auszuschließen, dass er bei dem Einbruch Unterstützung von Komplizen hatte. Der Unbekannte und die mutmaßlichen Mittäter brachen mehrere Türen gewaltsam auf, um in die Halle zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, ist nach ersten Kenntnissen nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

