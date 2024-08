Polizei Mettmann

POL-ME: Bewerbungsschluss für ein Studium bei der Polizei naht - Kreis Mettmann - 2408050

Mettmann (ots)

Noch bis zum 8. Oktober 2024 können sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber mit Abitur und voller Fachhochschulreife für ein duales Studium bei der Polizei bewerben. Diese Möglichkeit steht auch allen zur Verfügung, die eine mindestens zweijährige Berufsausbildung mit anschließender dreijähriger Berufstätigkeit vorweisen können.

Die heiße Bewerbungsphase für ein vielseitiges Studium zu einem spannenden Beruf mit abwechslungsreichen Tätigkeiten bei der Polizei NRW ist also in vollem Gange!

Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter erwartet ein sechs Semester andauerndes Bachelor-Studium mit einem monatlichen Gehalt von 1200 Euro. Um einen der landesweit rund 3.000 Studienplätze für den möglichen Studienbeginn am 1. September 2025 zu bekommen, müssen sich die Interessenten bis zum Bewerbungsschluss am 8. Oktober 2024 online unter www.genau-mein-fall.de bewerben.

Bei Fragen rund um das Studium steht Personalwerberin und Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann von der Kreispolizeibehörde Mettmann persönlich als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Gerne gibt sie Tipps rund um die Bewerbung, das Studium und das Berufsfeld Polizei. Nicole Rehmann ist unter der Telefonnummer 02104-982-2222 zu erreichen.

Wer mit Frau Rehmann und ausgesuchten Einsatzkräften der Polizei im Kreis Mettmann in persönlichen Kontakt kommen möchte, sollte sich Sonntag, den 25. August 2024, vormerken: Auf dem "Wülfrather Blaulichttag" auf dem Parkplatz des "Anger-Markt" an der Goethestraße in Wülfrath finden Interessierte in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr ein buntes Rahmenprogramm vor. Neben der Polizei werden auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) die Seiten ihrer spannenden Arbeitsbereiche anschaulich vorstellen.

Der Eintritt ist frei - eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

