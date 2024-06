Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 23.06.2024

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Geestland

Verkehrsunfallflucht in Langen

Geestland/Langen. Am Samstagmittag (22.06.2024), zwischen 11:30 Uhr und 12:25 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Auf der Ahrend in Langen. Eine 57-jährige parkte ihren grauen Pkw BMW (3er Touring) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 22a. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie dann einen erheblichen Schaden hinten links (Kotflügel und hintere Tür) fest. Da sich auf der anderen Fahrbahnseite mehrere Garagen befinden, könnte ein missglücktes Ausparkmanöver ursächlich für den Schaden sein. Zeugen und Zeuginnen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Tel. 04743-9280) zu melden.

Straßenverkehrsgefährdung in Bad Bederkesa (VNR: 202400784959):

Geestland/Bad Bederkesa. Am Samstagabend (22.06.2024), gegen 21:35 Uhr, kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung im Bereich des Alten Postwegs in Bad Bederkesa. Ein grauer Pkw Opel (Zafira) befuhr zur Tatzeit die genannte Örtlichkeit in Richtung der Gröpelinger Straße. Dabei musste eine Gruppe Kinder zur Seite springen, da sie sonst von dem Pkw erfasst worden wären. Des Weiteren habe ein entgegenkommender Pkw, vermutlich ein Fabrikat der Marke Volkswagen in schwarz, ausweichen müssen, ebenfalls um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Verursacher-Fahrzeug konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland ermittelt werden. Zeugen und Zeuginnen, insbesondere der Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin des schwarzen VW, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugführer bzw. der Fahrzeugführerin des Opel Zafira geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Tel. 04743-9280) zu melden.

