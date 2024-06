POL-CUX: NACHTRAG !!!! Vermisster Senior aus Cuxhaven wurde aufgefunden - Keine Öffentlichkeitsfahndung mehr notwendig

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht zum gestrigen Mittwoch (19.06.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr ein in der Alten Industriestraße abgestelltes Wohnmobil der Marke FCA Italy. An diesem wurden sämtliche Scheiben eingeschlagen sowie drei Reifen zerstochen. Der entstandene Schaden wird auf über 2.500 Euro ...

