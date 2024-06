POL-CUX: Sachbeschädigung an Wohnmobil in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots) - Loxstedt. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (19.06.2024) drangen drei Männer im Alter von 46, 34 und 27 Jahren (ohne Wohnsitz in Deutschland) gegen 01:25 Uhr in einen unverschlossenen Rohbau in der Bahnhofstraße in Loxstedt ein und versuchten hier Werkzeug zu entwenden. Hierbei wurden Sie von den ...

