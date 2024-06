Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Rohbau in Loxstedt - Drei Tatverdächtige werden durch die Geschädigten vor Ort überrascht auf der Flucht durch die Polizei gestellt.

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (19.06.2024) drangen drei Männer im Alter von 46, 34 und 27 Jahren (ohne Wohnsitz in Deutschland) gegen 01:25 Uhr in einen unverschlossenen Rohbau in der Bahnhofstraße in Loxstedt ein und versuchten hier Werkzeug zu entwenden. Hierbei wurden Sie von den Eigentümern überrascht, stießen einen 15-jährigen Jugendlichen zur Seite und versuchten zu flüchten. Der Jugendliche wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Die Tatverdächtigen konnten im Anschluss gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden Sie entlassen.

