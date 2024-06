Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Loxstedt - Radfahrerin kollidiert mit 9-jährigem Kind und lässt dieses zurück

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Dienstag (17.06.2024) kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hohewurtstraße/Ecke Am Stellwerk. Eine bislang unbekannte Radfahrerin kam hierbei aus der Straße Am Stellwerk und fuhr nach links in die Hohewurthstraße. Hierbei übersah Sie ein 9-jähriges Kind auf einem Fahrrad, woraufhin beide stürzten. Die Radfahrerin sei danach aufgestanden und weitergefahren. Ein vorbeifahrender PKW-Fahrer sei dem Kind zu Hilfe gekommen. Zeugen, auch insbesondere der bislang unbekannte PKW-Fahrer, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Loxstedt (Telefon 04744 731660) zu melden.

