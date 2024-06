Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad in Geestland-Langen (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Sonntagnachmittag (16.06.2024) ereignete sich gegen 15:00 Uhr in Geestland, Ortsteil Langen, an der Einmündung Leher Landstraße / Hackerweg, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Ein 75-jähriger Geestländer wollte mit seinem Pkw von der Leher Landstraße in den Hackerweg abbiegen und dabei einer 77-jährigen Fußgängerin die Querung des Hackerwegs gewähren. Hierbei übersah der Geestländer einem ihm auf der Leher Landstraße entgegenkommenden, 21- jährigen Bremerhavener mit seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Fer 21-jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Hecke geschleudert, schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gerbracht.

