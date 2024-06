Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Einbrüche in Schulen und Kitas - Gemeinsame Ermittlungen mit der Ortspolizeibehörde Bremerhaven führen zum Erfolg - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Bremerhaven. Seit Mitte April kam es im gesamten Cuxland, vorrangig in den Bereichen Schiffdorf und Geestland sowie in Bremerhaven zu diversen Einbrüchen, vor allem in Schulen und Kitas (wir berichteten).

Hierbei gab es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Taten, da die Zielrichtung in nahezu allen Fällen identisch war. Der Täter hatte es auf Tablets oder Laptops und in manchen Fällen vorgefundenes Bargeld abgesehen. Hierdurch entstanden auch hohe Schäden bei den entsprechenden Einrichtungen, in Teilen war der Unterrichtsablauf gestört. Weitere Einbruchstaten gab Anfang des Jahres, beispielsweise in Bad Bederkesa.

Intensive Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Ortspolizeibehörde Bremerhaven führten zu einem 33-jährigen Mann mit Aufenthalt in Bremerhaven, welcher am vergangenen Freitagmorgen (14.06.2024) nach dem Erlass eines Durchsuchungs- und Untersuchungshaftbefehls, welche das Amtsgericht Stade nach Antrag der Staatsanwaltschaft Stade zuvor erlassen hatte, in Bremerhaven festgenommen werden konnte.

Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei der Durchsuchung wurde entsprechendes Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell