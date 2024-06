Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Sachbeschädigung - Motorradunfall - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Fellbach: Sachbeschädigung

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag, 15:45 Uhr, wurde ein in der Aldinger Straße geparkter Mercedes-Benz von einem unbekannten Täter beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Fellbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Winterbach: Motorradfahrer erfasst Reh

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr erfasste ein 66-jähriger Motorradfahrer auf der K1865 von Schlichten in Richtung Manolzweiler ein Reh, das die Fahrbahn querte. Der Fahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen, woraufhin er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Höhe des Schadens am Motorrad ist noch nicht bekannt.

Waiblingen: Vorfahrtsunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 08:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Hegnacher Straße/Bergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Hyundai-Fahrer missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden 37-jährigen VW-Polo-Fahrerin. Der Unfall verursachte einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

