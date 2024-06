POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste wohlbehalten zurück

Aalen (ots) - Aalen: Radfahrerin übersehen Aus der Ausfahrt einer Tiefgarage wollte am Donnerstag um kurz vor 9:30 Uhr ein 66-jähriger Toyota-Lenker auf die Weilerstraße ausfahren. Hierbei übersah er eine 54-jährige Radfahrerin, die ihrerseits die Weilerstraße in Richtung Stadtmitte befuhr. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand, wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Bopfingen: ...

mehr