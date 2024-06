Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall sowie Unfallflucht

Aalen (ots)

Satteldorf: Verkehrsunfall

Am Donnerstag zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Industriestraße. Vermutlich beim Ausparken wurde die Heckstoßstange eines VWs hinten links beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Personen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Ilshofen: Lkw-Unfall

Am Donnerstagabend um 20:26 Uhr fuhren auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg drei Lkws hintereinander auf dem Rechten der zwei Fahrstreifen. Aufgrund einer Arbeitsstelle verengt sich die Fahrbahn und der Erste der drei Sattelzuglenker musste verkehrsbedingt abbremsen. Auch der sich hinter dem 56-Jährigen befindende Lkw-Fahrer bremste normal ab und kam zum Stillstand. Der hinterste Sattelzuglenker fuhr daraufhin dem Lkw eines 44-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 44-jährige Fahrer auf den 56-jährigen aufgeschoben. Der hinterste Lkw des 38-jährigen Verursachers wurde so stark beschädigt, dass eine große Menge Motorflüssigkeit austrat und auf die Fahrbahn lief. Infolgedessen war dieser nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei diesem Aufprall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 48.000 Euro. Zudem musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig von der Autobahnmeisterei gesperrt und gereinigt werden.

