LPI-GTH: Werkzeugzubehör von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Griesheim (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 81 Jahre alter Opel-Fahrer geriet heute Vormittag auf der L3087 in Richtung Ilmenau und verlor in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer und seine 88-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

