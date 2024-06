Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brennender Pkw auf der Autobahn 1 +++ Zwei Personen aus Fahrzeug vom Brandort entfernt +++ Zeugenaufruf

Am Dienstag, 04. Juni 2024, geriet gegen 11:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Pkw mit niederländischer Zulassung auf der Bundesautobahn 1, zwischen den Abfahrten Lohne/Dinklage und Holdorf, in der Gemeinde Holdorf, kurz vor der Anschlussstelle Holdorf, Fahrtrichtung Osnabrück, in Brand.

Das Fahrzeug brannte vor Ort vollständig aus. Für die Löscharbeiten, die aktuell noch andauern, sind örtliche Feuerwehren eingesetzt. Aus dem brennenden Fahrzeug entfernten sich zwei männliche Personen füßläufig zur nächsten Autobahnbrücke, vermutlich in Richtung Holdorfer Straße/Dinklager Straße.

Die Personen werden jeweils als männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südländisches/osteuropäisches Aussehen beschrieben. Beide Personen trugen jeweils sogenannten Sandalen der Marke "Croc". Eine männliche Person soll mit einer langen grauen Jogginghose sowie einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen sein. Die andere Person war mit einer grünen Jogginghose bekleidet.

Im Zuge der Löscharbeiten kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen sowie temporären Sperrungen der Bundesautobahn 1. An die Abschleppmaßnahmen des Brandfahrzeuges schließen sich Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn an. Während der Durchführung der Reinigungsmaßnahmen wird es zu einer halbseitigen Sperrung der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück kommen.

Es wird empfohlen diesen Bereich weiträumig zu umfahren und die ausgeschriebenen Umleitungsstrecken zu nutzen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt oder zum Verbleib der unbekannten männlichen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435-93160 in Verbindung zu setzen.

