Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrüche in Kindergärten in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 02. Juni 2024, ca. 10:00 Uhr bis Montag, 03. Juni 2024, ca. 06:55 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Straße Am Regenbogen, in Elsfleth verschafft.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Bargeld und Wertgegenständen.

In der Zeit von Montag, 03. Juni 2024, ca. 04:40 Uhr und 05:10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu einer Kindertagesstätte in der Peterstraße zu verschaffen. Durch den Einbruchsversuch wurde ein optischer Alarm ausgelöst, wodurch die Täter vermutlich in die Flucht getrieben wurden.

In beiden Fällen ist die Schadenshöhe derzeit noch unbekannt.

Inwiefern ein Tatzusammenhang besteht, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei Brake, nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen können unter der Telefonnummer 04401/935-0, mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell