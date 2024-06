POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag, 1. Juni 2024 auf Sonntag, 2. Juni 2024 in das Vereinsheim im Immerweg in Ganderkesee ein. Im Zeitraum von Samstag, 20:00 Uhr bis Sonntag, 5:00 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim und durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht ...

