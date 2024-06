Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 02.06.2024

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee

Einbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Immerweg zu einem Einbruch in das Gebäude des TSV Ganderkesee. Unbekannte Täter drangen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten einen Büroraum. Zur Diebesgut konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Hatten

Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 10.40 Uhr kam es auf der Wildeshauser Straße in Kirchhatten zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb dann mit ihrem Pkw auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin sowie die 56-jährige Beifahrerin, beide aus der Gemeinde Hatten, wurden mittelschwer verletzt. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, sowie die Feuerwehr Kirchhatten, die das Fahrzeug mit technischem Gerät öffnete. Die beiden Insassinnen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Wildeshauser Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt werden.

Hude

Mehrere Sachbeschädigungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich Glatzer Straße und den umliegenden Straßen zu diversen Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschädigten insgesamt 9 Pkw, indem sie den Lack zerkratzten, Scheiben einwarfen und Scheibenwischer beschädigten. Weiter wurden mehrere Verkehrszeichen umgebogen und Gullideckel ausgehoben. Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell