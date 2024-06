Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 02.06.2024

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin Nordenham, Jakobstraße, Einmündung Ludwigstraße Samstag, 01.06.2024, gegen 20.30 Uhr

Zur Unfallzeit befuhren eine 15jährige und eine 13jährige Nordenhamerin auf einem E-Scooter die Jakobstraße, aus Richtung Fußgängerzone kommend, in Richtung Ludwigstraße. Im Einmündungsbereich Jakobstraße / Ludwigstraße fuhren sie gegen den dortigen Bordstein, verloren das Gleichgewicht und stießen gegen eine 30jährige Fußgängerin aus Nordenham. Die Fußgängerin stürzte und wurde schwer am Kopf verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der E-Scooter technisch manipuliert wurde. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die Beschlagnahme des E-Scooters an. Gegen die beiden minderjährigen Fahrerinnen wurden Ermittlungs- verfahren eingeleitet.

