Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 01.06.2024

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall zw. Pkw und Lkw

Am Freitag, 31.05.2024, um 11:18 Uhr, ereignete sich auf der B 437, Tunneltrasse zur Südröhre, ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Demnach befuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen den linken Fahrstreifen der B 437 in Fahrtrichtung Stotel und beabsichtigte einen Fahrstreifenwechsel nach rechts vorzunehmen. Hierbei übersah er die 75-jährige Fahrerin eines BMW aus dem Landkreis Cuxhaven, die sich neben ihm befand. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, wodurch der BMW ins Schleudern geriet. Beide Fahrzeuge kamen dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Für die Bergung des BMW musste ein Abschleppunternehmen beauftragt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag, 31.05.2024, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein der 34-jährige Fahrer eines Sattelzuges in Butjadingen die Straße Mitteldeich in Richtung Nordenham. In Höhe des Knappenburger Weges wollte er nach links in diesen einbiegen und kommt hierbei nach links von der Fahrbahn ab. Beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, bleibt der tonnenschwere Sattelzug stecken und muss schließlich von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es wurde Sachschaden in noch unbekannter Höhe an der Berme verursacht. Inwieweit es auch zu einer Schädigung der Fahrbahnkante gekommen ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Der zuständige Bauhof der Gemeinde Butjadingen wird dieses erst überprüfen müssen. Die Polizei erhielt erst gegen 17:55 Uhr Kenntnis von diesem Vorfall. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

