POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall auf Parkplatz in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in Großenkneten sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Freitag, 31. Mai 2023, gegen 10:35 Uhr, parkte eine Frau aus Großenkneten mit einem blauen Kleinwagen auf dem Parkplatz in der Straße "Am Rieskamp". Da der Parkplatz zu diesem Zeitpunkt relativ voll war und sie einem möglichen Parkplatzunfall aus dem Weg gehen wollte, wählte sie einen Stellplatz in der Nähe zur Hauptstraße. Als sie zehn Minuten später zum Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest, die auf der linken Seite eingedrückt war und weiße Fremdfarbe aufwies. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde später auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt. Ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen bzw. hatte sich vom Unfallort entfernt.

Wer im angegebenen Zeitraum einen Zusammenstoß auf dem Parkplatz beobachtet hat und Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei in Wildeshausen aufzunehmen.

