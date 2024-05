Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufmerksame Zeugen verhindern Diebstahl von hochwertigen Kompletträdern

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Zeugen haben in Delmenhorst den Diebstahl hochwertiger Kompletträder verhindert. Die Polizei bittet um Hinweise weiterer Zeugen.

Die Polizei wurde von den Zeugen am Freitag, 31. Mai 2024, gegen 01:50 Uhr, verständigt, nachdem diese Personen beobachteten, die sich in der Helgolandstraße an einem geparkten Mercedes zu schaffen machten. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchteten drei Tatverdächtige in Richtung Nachtigalstraße. Bei der Überprüfung des Mercedes stellte die Polizei fest, dass Radmuttern der Felgen bereits gelöst waren und der Diebstahl der Kompletträder im Wert von etwa 6.000 Euro bevorstand.

Wer zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

