POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 29 in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 30.05.2024 um 07:15 Uhr, wurden fünf Personen bei einem Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 in Stuhr leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 19-Jähriger aus Osnabrück mit seinem Audi die Autobahn 1 in Richtung Bremen. Am Stauende fuhr er ...

mehr