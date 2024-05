POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 in Stuhr +++ fünf Leichtverletzte +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstagmorgen, 30.05.2024 um 07:29 Uhr ein Schuppen mit einer Größe von etwa 7x7 Metern in der Bahnhofstraße in Ganderkesee-Schierbrok in Brand geraten. Der Schuppen wurde dabei erheblich beschädigt. Eine Ausbreitung des Feuers konnte allerdings verhindert werden. Für die Löscharbeiten waren die ...

mehr